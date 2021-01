È la quarta fotocamera della gamma GFX Large Format: la nuova Fujifilm GFX 100S racchiude nel corpo macchina simile a quello di una full frame (15×10,4×8,7 centimetri) e in un peso di soli 900 grammi un sensore da 102 megapixel (CMOS retroilluminato) con dimensioni circa 1,7 volte più grande rispetto a un 35 mm.

GFX 100S e le altre novità di Fujifilm

I vantaggi si apprezzano in termini di sensibilità alla luce, gamma dinamica e ovviamente ricchezza nei dettagli delle immagini catturate. Ad occuparsi della loro elaborazione è l’unità quad core X-Processor 4. Altri punti di forza il sistema IBIS di stabilizzazione “in body” a cinque assi fino a sei stop e l’autofocus che entra in azione in appena 0,18 secondi con funzioni Tracking AF e Face/Eye AF per mantenere a fuoco quanto inquadrato anche se in movimento.

Non mancano un selettore PASM con sei opzioni personalizzate programmabili, una leva di messa a fuoco migliorata, due display LCD (uno posteriore touch da 3,2 pollici e uno sulla piastra superiore da 1,8 pollici). Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di registrazione video con il supporto al formato 4K/30p. Il lancio è previsto per il mese di marzo al prezzo di 6.185 euro per il solo corpo macchina.

Nell’occasione Fujifilm ha presentato anche le ottiche FUJINON GF80mmF1.7 R WR (prime molto luminoso, 2.345,00 euro), FUJINON XF27mmF2.8 R WR (pancake, 469,99 euro) e FUJINON XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR (teleobiettivo zoom 70-300 mm, 849,99 euro). Arriveranno sul mercato a marzo.

L’ultima delle novità annunciate è quella visibile qui sopra: Fujifilm X-E4. In soli 364 grammi la quarta generazione della Serie X integra un sensore X-Trans CMOS 4 da 26,1 megapixel e un display LCD touch inclinabile fino a 180 gradi. La mirrorless sarà disponibile da marzo al prezzo di 919,99 euro per il solo corpo macchina oppure nei kit XF27mm (1.119,99 euro) o ACC (1.019,99 euro).