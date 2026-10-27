Fujifilm instax mini Evo 2 è l'evoluzione dell'istantanea ibrida

Sono trascorse solo un paio di settimane dalla presentazione del modello instax SQUARE 2 ed ecco arrivare una nuova fotocamera istantanea nel catalogo di Fujifilm: questa volta tocca alla instax mini Evo 2. Come si può intuire già dal nome, si tratta del modello di seconda generazione per quella che possiamo definire una linea ibrida, che unisce un approccio analogico agli scatti e diverse funzionalità digitali.

Sta arrivando la nuova Fujifilm instax mini Evo 2

Tra le caratteristiche in dotazione vale la pena segnalare la presenza del display touchscreen LCD da 4,5 pollici che aiuta a gestire la composizione con un’anteprima chiara da controllare in tempo reale. Ci sono poi la modalità Immersive Movie che registra i quattro secondi che precedono l’acquisizione per catturare il movimento (un po’ come avviene sugli smartphone) ed Expanded View per ottenere un campo visivo più ampio rispetto all’inquadratura. Sul fronte creativo, non mancano 10 effetti per l’obiettivo e 10 effetti pellicola, per un totale pari a 100 combinazioni diverse. Qui sotto un tutorial che spiega tutto nei minimi dettagli.

Per cambiare gli effetti è sufficiente agire sulle due ghiere posizionate intorno all’obiettivo e al pulsante di scatto. Una volta giunti al risultato desiderato, basta tirare la leva di stampa per vedere la foto prendere vita nel formato 86×54 millimetri (l’immagine è 64×46 millimetri, all’interno della cornice). C’è anche la connettività Wi-Fi e Bluetooth, utile per trasferire i file dalla fotocamera allo smartphone, attraverso l’applicazione dedicata per Android e iOS.

La disponibilità della nuova Fujifilm instax mini Evo 2 è prevista a partire dalla fine di novembre, al prezzo di 279,99 euro. Segnaliamo infine che il modello precedente, lanciato negli anni scorsi, al momento si trova in sconto su Amazon.