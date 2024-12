Fujifilm INSTAX WIDE 400: design e mood vintage ma prestazioni WOW

Ti sembrerà di tornare bambino e si scuotere la tua istantanea il più veloce possibile per vedere l’immagine apparire. In realtà abbiamo scoperto con gli anni che non si deve fare quella mossa a ventaglio ma un fatto è certo: con Fujifilm INSTAX WIDE 400 ottieni fotografie bellissime e in una sola mossa. Questa macchinetta riesce a dare vita ai tuoi scatti nell’immediato e replica a tutti gli effetti i sistemi vecchi con un tocco di tecnologia moderna. Puoi acquistarla a solo 132,99€ su Amazon approfittando di uno sconto del 14% che è andato online ora. Cosa aspetti? Anche come regalo di Natale è un’idea pazzesca.

Fujifilm INSTAX WIDE 400, la macchinetta fotografica che rende il vintage moderno

Il mondo delle istantanee è ritornato di moda da qualche anno. Ci sono servizi online che ti permettono di stampare le fotografie in questo formato ma diciamocelo: non offrono lo stesso risultato. La bellezza di una pellicola vecchia sta proprio nel modo in cui i colori vengono resi caldi e intensi, la qualità non è delle migliori rispetto a una stampa tradizionale e il risultato è sempre incerto. C’è del brivido nello scattare una foto e aspettare quei pochi minuti che ti separano dal risultato finale, vero? Con Fujifilm INSTAX WIDE 400 riscopri tutti questi dettagli senza però fare a meno delle tecnologie più recenti.

Come vedi, anche il design ricorda un po’ le macchinette vecchie ma ha anche un duplice scopo: rende la presa in mano ergonomica e ben salda. Hai il flash automatico e una serie di tecnologie come esposizione automatica, controlli semplificati e autoscatto per non sbagliare e sprecare neanche una cartuccia.

Un secondo dettaglio da tenere a mente è che non stampa nel classico formato quadrato ma nel formato 86mm x 108mm che rende il lavoro finito ancora più originale.

A soli 132,99€ su Amazon, la Fujifilm INSTAX WIDE 400 è perfetta per chiunque.

