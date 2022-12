Fujitsu Esprimo: il Mini PC più venduto, a prezzo stracciato

Per chi cerca un Mini PC, le proposte di certo non mancano. Oggi scegliamo di segnalare qui il più venduto della categoria su Amazon: il modello Fujitsu Esprimo. È proposto nella sua versione ricondizionata al prezzo di soli 119 euro. A testimonianza della qualità ci sono centinaia di recensioni che lo promuovono con un voto medio pari a oltre 4 stelle su 5.

Mini PC: guarda questo Fujitsu Esprimo su Amazon

A livello di specifiche tecniche integra un processore Intel Core i5 4590T, 8 GB di RAM DDR4 e una SSD da 240 GB per l’archiviazione dei file. Il sistema operativo è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Sono inclusi il cavo di alimentazione e una chiavetta per la connettività Wi-Fi. Per tutti gli altri dettagli è possibile consultare la scheda del prodotto.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare il Mini PC di Fujitsu (modello Esprimo) nella configurazione appena descritta al prezzo di soli 119 euro, grazie all’offerta di Amazon sul ricondizionato. C’è la garanzia di un anno, con qualità assicurata da una verifica effettuata direttamente dai responsabili dell’e-commerce come parte del programma Renewed.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio e consegna garantita in un giorno: chi lo ordina subito lo riceverà a casa domani.

