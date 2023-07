Full Monty, la serie: guardala in streaming

Ambientata 26 anni dopo lo spogliarello che li ha resi improvvisamente e inaspettatamente celebri, la serie di Full Monty racconta le vite dei protagonisti Gaz, Dave, Guy, Cavallo, Lomper e Gerald, a oltre un quarto di secolo di distanza. È una delle novità disponibili per lo streaming su Disney+. La prima stagione è composta da un totale di otto episodi.

Ideata da Simon Beaufoy e Alice Nutter, è dunque il sequel di Full Monty: Squattrinati organizzati uscito nei cinema nell’ormai lontano 1997. I sei uomini sono alle prese con difficoltà economiche e sentimentali, nella cornice della città inglese di Sheffield che versa in uno stato di degrato. Di seguito il trailer ufficiale condiviso dalla piattaforma (è disponibile il doppiaggio in italiano).

Gaz continua a barcamenarsi per far quadrare i conti e arrivare a fine mese, mentre la figlia Des è un’adolescente dal futuro incerto. Un incipit perfetto per un ritorno atteso a lungo. Ricordiamo che la pellicola del 1997 è stata inserita dal British Film Institute alla posizione 25 nella lista dei migliori 100 film britannici del XX secolo. A livello commerciale è stata un successo su tutti i fronti, arrivando a incassare oltre 250 milioni di dollari nel mondo, a fronte di un budget per la realizzazione stimato in 3,5 milioni. L’anno successivo ha anche ottenuto un premio Oscar per la miglior colonna sonora composta da Anne Dudley.

