Funerale in streaming? Attenzione alla nuova truffa svuota conto

Chi potrebbe pensare che dietro la diretta di un funerale in streaming si celi una truffa svuota conto? Eppure è proprio così. Una novità tutta dark che i cybercriminali si sono inventati per rubare dati personali e denaro agli utenti più sensibili che non potrebbero dire di no a partecipare del dolore di alcuni.

Questo tipo di raggiro viene spesso diffuso tramite social network, luogo perfetto per chi è in cerca di post commoventi. A volte si tratta di un messaggio diretto mentre altre volte di un post sponsorizzato con scritto: “Partecipa alla diretta streaming del funerale di […]“. Segue poi l’invito a cliccare sul link per accedere alla diretta.

Spesso questi post risultano visibili perché alcuni amici hanno già messo “Mi piace”. Un particolare in più che potrebbe rendere credibile il messaggio. Una volta raggiunta la pagina, per accedere al funerale in streaming viene chiesto l’inserimento dei propri dati personali e subito dopo quelli della carta di credito.

Funerale in streaming: come evitare questa truffa

La nuova truffa svuota conto del funerale in streaming, sembra strano, ma sta avendo molto “successo”. Sono infatti tanti gli utenti che cadono nella trappola ingegnata da cybercriminali esperti che fanno leva sul dolore e sulla curiosità “dark”. Ma come è possibile evitare di cadere in questa trappola?

Innanzitutto, è importante riconoscere che funerali in streaming sponsorizzati, condivisi da amici o inviati tramite messaggio diretto sui social nascondono sempre qualcosa di losco. Sfruttare il dolore come fosse qualcosa di popolare rende tutto non solo macabro, ma pericoloso. Infatti, dietro tutto questo ci sono criminali spietati pronti al furto di identità e denaro.

Inoltre, è fondamentale non fornire mai i propri dati sensibili e dettagli di pagamento in pagine web sconosciute e di dubbia provenienza. Software Keylogger iniziano a registrare le informazioni inserite dal momento in cui digitiamo, quindi prima ancora di confermarne l’invio.