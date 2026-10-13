Funzioni fitness, monitoraggio salute, LTE e AI: Samsung Galaxy Watch8

Oggi ti segnaliamo una promozione straordinaria per metterti al polso uno smartwatch con tantissime funzionalità che ti aiuta a prenderti cura della tua salute e a svolgere attività sportive. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy Watch8 a 240,30 euro, invece che 409 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è uno sconto del 41% che porta il prezzo al minimo storico finora registrato sull’e-commerce con un risparmio di oltre 168 euro. E potrai anche gestire il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Samsung Galaxy Watch8: a questa cifra è da prendere al volo

Possiamo dire con assoluta certezza che il Samsung Galaxy Watch8 a questo prezzo è uno dei migliori smartwatch sul mercato ed è da prendere immediatamente. Ha un peso di soli 34 grammi senza il cinturino con un fantastico display Super AMOLED da 1,47 pollici dotato di luminosità fino a 3000 nit e protetto da un vetro in cristallo di zaffiro estremamente resistente.

A bordo c’è il potente processore Exynos W1000 a 3 nm con 2 GB di RAM e 32 GB di archiviazione affiancato dal sistema operativo Wear OS 6 con interfaccia One UI 8 Watch. Grazie alla connessione LTE potrai effettuare e ricevere chiamate, notifiche e utilizzare servizi on-line anche senza la connessione con il tuo smartphone (attivando un piano telefonico). Puoi sfruttare il GPS a doppia frequenza per tracciare i tuoi percorsi e la funzione NFC per pagamenti contactless. È in grado di monitorare la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue, il sonno, lo stress e tanto altro. Gode di un microfono incorporato per rispondere alle chiamate ed è impermeabile fino a 5 ATM.

Ci sarebbero tante altre caratteristiche da mettere in evidenza ma il tempo scorre e a questo prezzo lo vorranno tutti. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch8 a 240,30 euro, invece che 409 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.