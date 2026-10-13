 Funzioni fitness, monitoraggio salute, LTE e AI: Samsung Galaxy Watch8
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Funzioni fitness, monitoraggio salute, LTE e AI: Samsung Galaxy Watch8

Oggi puoi goderti l'eccellenza al giusto prezzo, il Samsung Galaxy Watch8 da 44 mm LTE è in offerta su Amazon al 41%.
Funzioni fitness, monitoraggio salute, LTE e AI: Samsung Galaxy Watch8
Tecnologia
Oggi puoi goderti l'eccellenza al giusto prezzo, il Samsung Galaxy Watch8 da 44 mm LTE è in offerta su Amazon al 41%.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Oggi ti segnaliamo una promozione straordinaria per metterti al polso uno smartwatch con tantissime funzionalità che ti aiuta a prenderti cura della tua salute e a svolgere attività sportive. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy Watch8 a 240,30 euro, invece che 409 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è uno sconto del 41% che porta il prezzo al minimo storico finora registrato sull’e-commerce con un risparmio di oltre 168 euro. E potrai anche gestire il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Acquistalo in offerta su Amazon

Samsung Galaxy Watch8: a questa cifra è da prendere al volo

Possiamo dire con assoluta certezza che il Samsung Galaxy Watch8 a questo prezzo è uno dei migliori smartwatch sul mercato ed è da prendere immediatamente. Ha un peso di soli 34 grammi senza il cinturino con un fantastico display Super AMOLED da 1,47 pollici dotato di luminosità fino a 3000 nit e protetto da un vetro in cristallo di zaffiro estremamente resistente.

{title}

A bordo c’è il potente processore Exynos W1000 a 3 nm con 2 GB di RAM e 32 GB di archiviazione affiancato dal sistema operativo Wear OS 6 con interfaccia One UI 8 Watch. Grazie alla connessione LTE potrai effettuare e ricevere chiamate, notifiche e utilizzare servizi on-line anche senza la connessione con il tuo smartphone (attivando un piano telefonico). Puoi sfruttare il GPS a doppia frequenza per tracciare i tuoi percorsi e la funzione NFC per pagamenti contactless. È in grado di monitorare la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue, il sonno, lo stress e tanto altro. Gode di un microfono incorporato per rispondere alle chiamate ed è impermeabile fino a 5 ATM.

Acquistalo in offerta su Amazon

Ci sarebbero tante altre caratteristiche da mettere in evidenza ma il tempo scorre e a questo prezzo lo vorranno tutti. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch8 a 240,30 euro, invece che 409 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Batteria capiente, generoso display e IP68: ecco il Samsung Galaxy A57 5G

Batteria capiente, generoso display e IP68: ecco il Samsung Galaxy A57 5G
Comfort, cancellazione del rumore e custodia con display: JBL Live Buds 4

Comfort, cancellazione del rumore e custodia con display: JBL Live Buds 4
La tua smart tv LG ti sta aspettando su eBay

La tua smart tv LG ti sta aspettando su eBay
Cialde Caffè Borbone ESE 44mm: l'espresso buono come al bar a 0,16€

Cialde Caffè Borbone ESE 44mm: l'espresso buono come al bar a 0,16€
Batteria capiente, generoso display e IP68: ecco il Samsung Galaxy A57 5G

Batteria capiente, generoso display e IP68: ecco il Samsung Galaxy A57 5G
Comfort, cancellazione del rumore e custodia con display: JBL Live Buds 4

Comfort, cancellazione del rumore e custodia con display: JBL Live Buds 4
La tua smart tv LG ti sta aspettando su eBay

La tua smart tv LG ti sta aspettando su eBay
Cialde Caffè Borbone ESE 44mm: l'espresso buono come al bar a 0,16€

Cialde Caffè Borbone ESE 44mm: l'espresso buono come al bar a 0,16€
Michea Elia
Pubblicato il
13 ott 2026
Link copiato negli appunti