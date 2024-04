FUORI TUTTO per Echo Dot di 5ª generazione: tuo a metà prezzo per oggi

Echo Dot di 5ª generazione entra a far parte di casa tua. Un dispositivo fantastico di Amazon che con le sue novità ti permette di gestire la casa connessa in modo più funzionale. Dove metterlo? Ovunque visto che ha dimensioni compatte e sta bene in salotto tanto quanto in camera da letto.

Non un’occasione da sprecare, collegati al volo in pagina dove lo sconto del 46% lo rende super conveniente. È da tanto che lo osservavi? Oggi lo acquisti a soli 34,99€, completa l’acquisto subito.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo Dot di 5ª generazione direttamente a casa tua a metà prezzo

Un prodotto unico nel suo genere e perfetto sia se vuoi introdurre Amazon Alexa in casa che allargare il raggio dei prodotti che già possiedi. Echo Dot di 5ª generazione è un dispositivo completo con cui poter controllare e non solo.

Basta un comando vocale per far attivare Alexa all’istante e poterle chiedere tutto ciò di cui hai bisogno. Informazioni? Meteo? Gestione dei dispositivi incorporati? Chiamare amici? Riproduzione della musica? Tutto a tua disposizione. Anzi, ti dirò, la cassa Bluetooth integrata è anche più avanzata di prima per un audio pieno e di qualità.

Un’altra aggiunta essenziale è il sensore di temperatura con cui non solo sai quanti gradi ci sono in casa ma se hai prodotti come termostati smart o valvole al termosifone, automatizzi ogni funzione.

Non perdere la tua occasione e acquista al volo il tuo meraviglioso Echo Dot di 5ª generazione a soli 34,99€ con lo sconto del 46% ora presente su Amazon, approfittane prima che sia troppo tardi.

