FUORI TUTTO: prezzo minimo per Echo POP + Lampadina LED smart

Metti sotto l’albero Amazon Alexa con questo straordinario bundle che ti fa spendere poco ma ti fa fare un figurone. Infatti acquisti in una volta solo il nuovissimo Echo POP in colorazione verde petrolio a cui viene abbinata una lampadina LED smart di TP Link.

Prezzo al minimo storico con lo sconto in corso su Amazon. Collegati al volo in pagina per approfittarne e completare il tuo acquisto a soli 24,99€. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo POP e lampadina LED smart: casa diventa intelligente in un attimo

Con un solo acquisto hai la possibilità di dare il benvenuto all’assistente vocale più famoso al mondo. Echo POP è un dispositivo perfetto con cui partire o allargare il raggio di quelli che già hai, se ne hai. Infatti le sue dimensioni piccole e ristrette sono perfette per essere messo un po’ ovunque, anche in camera da letto. Il colore verde petrolio? Quel tocco di stile che mancava assolutamente.

Con cassa integrata potente e piena, hai un’audio superbo con cui ascoltare musica, audiolibri, podcast ma anche ricevere informazioni e tutto il resto. Dopotutto lo sai, no? Amazon Alexa ti fa impostare sveglie, timer, gestire prodotti collegati, creare liste, riprodurre contenuti e persino telefonare ad amici e parenti.

Proprio in merito ai prodotti che puoi collegare, in confezione trovi la strepitosa Lampadina LED di TP Link. Con attacco E27 la metti un po’ dove vuoi e la gestisci con voce ma anche con app sul cellulare. Può cambiare colore, essere impostata su una tonalità di bianco e tanto altro ancora.

Che dire, questo bundle è il perfetto regalo di Natale. Collegati al volo su Amazon per approfittare di questo sconto e porta a casa Echo Pop + lampadina a soli 24,99€.

