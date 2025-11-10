 Fuoritutto Avast: 70% di sconto sui nuovi pacchetti di cybersecurity
Fuoritutto Avast: 70% di sconto sui nuovi pacchetti di cybersecurity
I piani protagonisti dell'ultima offerta Avast sono Premium Security e Ultimate: la promo include una garanzia di rimborso di 30 giorni.
Avast ha lanciato una nuova offerta sui prodotti per la cybersecurity Premium Security e Ultimate, scontando la licenza annuale di entrambi del 70%. I pacchetti per la sicurezza e privacy online degli utenti che navigano in rete ogni giorno includono tra le altre cose il nuovo Assistente Avast basato sull’intelligenza artificiale, in grado di rilevare in automatico le truffe informatiche.

Nell’ambito dell’offerta in corso, i prezzi della licenza di 12 mesi dei pacchetti Avast Premium Security e Avast Ultimate sono i seguenti:

  • 21,90 euro al primo anno per Premium Security, dopo 72,99 euro all’anno
  • 31,50 euro al primo anno per Ultimate, dopo 104,99 euro all’anno

Nell’eventualità poi che il servizio antivirus non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è sempre possibile chiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto. Confermiamo inoltre che entrambi i prodotti Avast sono disponibili per PC Windows, Mac, dispositivi Android e iPhone/iPad.

avast sconto 70 per cento

Un nuovo aiuto contro le offerte e i messaggi fraudolenti

L’aumento dei messaggi fraudolenti registrato nell’ultimo periodo impone una seria riflessione, in particolare se si hanno a cuore i propri dati personali e altre informazioni sensibili come le credenziali bancarie e i dati di pagamento. Da questo punto di vista un aiuto importante arriva dai nuovi prodotti per la cybersicurezza di Avast, che ora integrano un assistente basato su AI in grado di aiutare gli utenti a capire se una specifica offerta online o un determinato messaggio siano ingannevoli o meno.

L’adozione di Premium Security o Ultimate consente di navigare sul web senza preoccupazioni, sia se si consulta semplicemente questo o quell’altro sito web sia se si effettua una registrazione a un portale poco noto o un pagamento online. E con la funzionalità proprietaria Protezione e-mail ci si assicura una difesa immediata da truffe, phishing e allegati infetti, prima ancora che possano causare danni irreparabili ai propri account di posta elettronica come Gmail e Outlook.

Pubblicato il 10 nov 2025

Federico Pisanu
10 nov 2025
