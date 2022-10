Fuoritutto Surface, lo sconto arriva fino a 400 euro

Quando lo sconto arriva addirittura a 400 euro, allora ecco che l’attenzione non può che essere richiamata con forza: le offerte Amazon sulla linea Microsoft Surface, infatti, stanno vivendo ore di grande fibrillazione in virtù di tagli sul prezzo che raggiungono cifre decisamente cospicue.

Microsoft Surface, è un fuoritutto

Ad essere coinvolta è in modo particolare la linea Surface Laptop 4, ma gli sconti toccano anche la gamma Laptop Go e quella dei Surface Pro 8. Gli sconti non sono uguali su tutta la linea, ma differenziati sui singoli modelli. Ecco perché quella che proponiamo è una selezione delle unità che godono in queste ore degli sconti in assoluto più importanti, ricordando come sempre che si tratta di offerte a tempo limitato e che quindi in qualsiasi momento Amazon potrebbe porvi fine (ripristinando quindi i prezzi antecedenti).

Tra i modelli con lo sconto in assoluto più importante:

Gli altri modelli vedono sconti tra 300 e 100 euro ed in tutti i casi le disponibilità sono pochissime. In alcuni casi sono rimasti un paio di modelli disponibili, dunque con ogni probabilità nel giro di poche ore anche le unità residue finiranno fuori dal listino di questa sorta di “fuoritutto” a prezzi tagliati.

