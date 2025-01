Fwupd 2.0.4: miglioramenti alla registrazione del descrittore USB

Fwupd 2.0.4 è la nuova versione del software per Linux dedicato agli aggiornamenti firmware dei dispositivi, uscita da più un mese dalla precedente versione. Vengono introdotte nuove funzionalità che permettono di registrare l’intero descrittore USB nei dati di emulazione, in modo che tutte le informazioni più importanti vengano acquisite in modo accurato e coerente.

Fwupd 2.0.4: il nuovo aggiornamento per il principale software di aggiornamento firmware su Linux

Tra le aggiunte più importanti di Fwupd 2.0.4 c’è anche un codice di ritorno definito nel caso in cui l’aggiornamento dei metadati di rete fallisse: questo permette di fornire una guida più chiara per i processi di aggiornamento automatizzati. In sintesi, se il processo di aggiornamento non va a buon fine, il sistema può rilevarlo rispondendo in modo affidabile e aumentare così la stabilità e la prevedibilità complessiva.

Oltre a questi miglioramenti, la nuova versione risolve poi diversi bug, migliorando le prestazioni e l’affidabilità in diverse aree importanti. Viene introdotto un interessante e nuovo flag privato, denominato “delayed-removal”, che permette di mitigare ciò che gli sviluppatori hanno ironicamente chiamato “footgun”. Si tratta di una soluzione che aiuta a prevenire potenziali scenari in cui i dispositivi potrebbero essere rimossi troppo presto, causando interruzioni o aggiornamenti parziali.

Fwupd 2.0.4 aggiunge inoltre un ID istanza più specifico per i dispositivi USB qc-s5gen2, migliorandone il riconoscimento e la compatibilità. Chi fa uso di hardware Logitech, potrà ora beneficiare di un metodo aggiornato per rilevare il VID/PID del bootloader Unifying come ID istanza completo, oltre al supporto per il recupero dei ricevitori Bolt in modalità bootloader.

Altre correzioni comprendono l’analisi del flusso CSV, dove viene ora assicurato che i contenuti incompleti o non standard non causino più comportamenti inaspettati. Fwupd 2.0.4 rileva ora anche se è presente una accesso alla rete prima di scaricare i metadati, evitando aggiornamenti non riusciti per problemi di connettività.

Il resto dei cambiamenti è elencato nella sua completezza nella lista ufficiale pubblicata su GitHub.