Il FYRE Festival è appena stato venduto su eBay

Qualcuno ha appena deciso di sborsare 245.300 dollari per allungare le mani sul FYRE Festival. Per chi non sa di cosa si tratta, è il festival musicale più discusso (in negativo) di sempre, organizzato nel 2017 e chiuso in anticipo per gravi problemi e disservizi. La storia completa è ben raccontata dal documentario La più grande festa mai avvenuta, disponibile su Netflix.

245.300 dollari per i diritti sul FYRE Festival

L’evento fu ideato dal rapper Ja Rule e da Billy McFarland, quest’ultimo reo confesso e condannato per il reato di frode informatica finalizzata a truffare gli investitori dell’iniziativa e di un’altra azione illegale legata alla vendita dei biglietti. Il video promozionale pubblicato all’annuncio è ancora online sul canale YouTube ufficiale. Eccolo.

Anziché trovarsi immerso per due settimane tra musica e spiagge incontaminate, sorseggiando cocktail, gustando piatti preparati da chef stellati e riposandosi in avveniristiche cupole geodetiche, chi è riuscito a comprare il ticket per l’ingresso (anche 12.000 dollari per un pacchetto VIP) ha dovuto fare i conti con tende di fortuna e panini preconfezionati. Insomma, un completo fallimento.

Ora lo stesso Billy McFarland ha incassato 245.300 dollari vendendo l’intero pacchetto del festival su eBay, comprensivo del controllo sul brand, gli account social e tutto quanto inerente alla manifestazione. L’identità dell’acquirente è rimasta segreta. Ci sono state 175 offerte in totale, da 42 account interessati.

Non contento di quanto avvenuto in passato e dopo aver trascorso tre anni e mezzo in carcere, McFarland ha tentato di organizzare la seconda edizione dell’evento, il FYRE Festival 2, questa volta in Messico. Neanche a dirlo, non è mai andato in scena. Da lì, l’idea di vendere il brand. Il marchio si porta dietro una reputazione che non sarà facile da ripulire. Non è da escludere l’ipotesi che il nuovo proprietario sia più intenzionato al seguito social che non alla manifestazione in sé.