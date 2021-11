Oggi vediamo le favolose promo di G DATA ora disponibili in forte sconto. I programmi che l’azienda propone in offerta sono ben 4, due sono disponibili in versione multipiattaforma e i due Antivirus sono scaricabili rispettivamente per Windows e Mac.

La teutonica G DATA è una delle imprese leader nel settore della sicurezza informatica in attività dal 1985. Insomma, non sono sicuramente gli ultimi arrivati!

G DATA: soluzioni per la sicurezza dei tuoi device!

Internet Security e Total Security offrono rispettivamente le versioni per Windows, Mac ma anche per dispositivi mobili Android ed iOS.

In Internet Security troviamo un potente firewall che controlla il traffico sia in uscita che in entrata, un parental control per i vostri figli ed un backup per tenere files importanti al sicuro.

Nelle versioni Mobile troviamo anche il browser sicuro che vi permette di navigare in totale sicurezza evitando siti malevoli e attacchi phishing.

Total Security invece è la soluzione che oltre a proteggere il vostro PC ha anche un interessante gestore di password ed altre interessanti funzioni.

G DATA Antivirus nelle varianti Windows e Mac in realtà hanno delle feature praticamente identiche.

Con entrambi i software ovviamente verrà garantita la protezione contro malware ed altri virus che tentano di infettare i vostri computer.

La versione per Windows ha in più un potente anti-ransomware che permette di evitare che gli hacker vadano a rubare e crittografare i vostri dati rendendoli inaccessibili.

Inoltre, tutti i pacchetti offrono 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. In pratica, sarà possibile provare il servizio più adatto a voi e dopo richiedere il rimborso.

Le quattro soluzioni che abbiamo visto sinora sono disponibili a questi prezzi scontati:

G DATA Antivirus – Windows : 29,95 euro

: 29,95 euro Antivirus – Mac : 39,95 euro

: 39,95 euro Internet Security – Multipiattaforma : 39,95 euro

: 39,95 euro G DATA Total Security – Multipiattaforma: 49,45 euro

Tutte le licenze hanno una durata pari ad 1 anno ed i loro rispettivi prezzi sono compresi di IVA.