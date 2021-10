G Data Internet Security è il pacchetto dell’azienda leader nella creazione di software antivirus oggi acquistabile a soli 39,95€.

G Data Internet Security: le specifiche del piano

Questo software è adatto per proteggere 1 dispositivo ed è valido per 1 anno. È possibile scegliere se acquistare l’antivirus per Windows o per MacOS. Entrambi hanno lo stesso prezzo ma differiscono per alcune caratteristiche.

Oltre alla funzione di antivirus è presente un potente Firewall in grado di verificare e controllare tutte le connessioni e proteggere la rete contro malintenzionati. Il firewall è configurabile a seconda delle proprie esigenze oppure impostato in automatico.

Come la maggior parte dei software antivirus, Internet Security di G Data possiede anche un anti ransomware che permette di proteggere i propri dati dagli hacker che tentano di renderli inutilizzabili. Inoltre, il programma possiede anche delle sofisticate tecnologie proprietarie denominate DeepRay e BEAST che rilevano file e software dannosi camuffati.

In questo piano è presente anche un sistema Anti Spam che distrugge e blocca in un batter d’occhio spam e phishing che sono presenti nei nostri account di posta elettronica.

Sempre compreso nel canone mensile è inclusa la possibilità di salvare il backup crittografato dei propri files su Google Drive o Dropbox. In questo modo avrete sempre al sicuro eventuali foto, video e quant’altro salvato sul cloud.

Tale programma inoltre possiede una soluzione brevettata denominata G DATA BankGuard che permette di eseguire in completa sicurezza e serenità tutte le vostre transazioni online. Questa importante feature rende vano il tentativo degli hacker che tentano di rubare i dati della carta di credito o di effettuare acquisti online senza il vostro consenso.

Inoltre, è compreso anche una specie di Parental Control totalmente configurabile dal genitore in modo che il figlio utilizzi internet in modo consapevole e privo di rischi.

Il piano che abbiamo visto poc’anzi è acquistabile a soli 39,95 euro ed ha validità per 12 mesi.