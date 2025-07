G.Skill: nuovi kit DDR5 256 e 128GB da 6000 e 6400MHz

G.Skill, uno dei marchi più diffusi in ambito memorie RAM, ha annunciato il lancio di due nuovi kit DDR5 con configurazioni fino a 256 GB (64 GB x4) e 128 GB (64 GB x2), con velocità rispettive di 6000 e 6400 MHz e basse latenze per garantire prestazioni ottimali in applicazioni professionali, creazione di contenuti e carichi IA.

Le specifiche dei nuovi kit memoria DDR5 di G.Skill per Intel e AMD

I nuovi kit di memoria DDR5 di G.Skill sono disponibili in diverse linee di prodotto, ovvero Trident Z5 RGB, Trident Z5 Neo RGB e Flare X5, garantendo compatibilità con le piattaforme più recenti.

Il kit da 256 GB DDR5-6000 (64 GB x4) è compatibile con EXPO ed è quindi pensato per la piattaforma AMD AM5, con velocità fino a 6000 MHz e CL32-44-44-96. I moduli da 128 GB DDR5-6400 (64 GB x2) sono invece compatibili con XMP e quindi previsti per le piattaforme Intel, raggiungendo invece velocità fino a 6400 MHz e latenze CL36-44-44-102.

Data la capacità, quelle di G.Skill sono memorie RAM DDR5 ideali per compiti di tipo HPC, come carichi di lavoro relativi a intelligenza artificiale, risultando adattissime anche per sistemi workstation, dove è richiesta potenza per attività di creazione di contenuti, grafica 3D e similari.

La compatibilità con le tecnologie AMD EXPO e Intel XMP 3.0 assicura una configurazione semplice e prestazioni ottimali su entrambe le piattaforme, assicurando il raggiungimento della frequenza massima senza problemi di stabilità.

Sebbene G.Skill non abbia condiviso schermate o alcun dato relativo alle prestazioni, la sua comprovata esperienza nel settore garantisce che i kit raggiungano le velocità dichiarate senza problemi, come dimostrato dai precedenti lanci.

Disponibilità e prezzi delle nuove RAM

I nuovi kit di memoria DDR5 G.Skill da 256 GB e 128 GB sono già in distribuzione presso i partner globali L’azienda non ha tuttavia ancora ufficializzato alcun prezzo, cosa che verrà sicuramente fatta a breve.