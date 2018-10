Gab: PayPal e GoDaddy prendono le distanze

La sparatoria avvenuta nella giornata di sabato a Pittsburgh, quando un uomo è entrato in una sinagoga aprendo il fuoco sui fedeli uccidendo undici persone e ferendone altre sei, ha ripercussioni che interessano il mondo online e più in particolare una piattaforma chiamata Gab, fino ad oggi sconosciuta ai più. Wikipedia la definisce come un social network nato nel 2016 in qualità di possibile alternativa a Twitter, vicino alle posizioni dell’estrema destra e che si autodefinisce come una realtà che si batte per difendere la libertà d’espressione.

Robert Bowers, il 46enne responsabile dell’atto criminale (arrestato in seguito all’attentato), è risultato essere l’autore di numerosi post dal contenuto antisemita e razzista proprio su Gab. L’ultimo risale a poche ore prima dell’attacco e fa riferimento all’organizzazione non profit statunitense HIAS che si occupa di fornire assistenza e supporto ai rifugiati. Un intervento che a posteriori assume i connotati di una dichiarazione d’intenti, l’ultimo folle sfogo verbale prima di imbracciare le armi da fuoco e passare all’azione.

Subito dopo la sparatoria PayPal ha interrotto l’erogazione del proprio servizio ai gestori di Gab, impedendo così al social network di finanziare la propria attività. Le ragioni sono spiegate in un breve comunicato affidato dal gruppo alle pagine del sito The Verge, di cui riportiamo di seguito la traduzione.

La lettera inviata al CEO di Gab, Andrew Torba, fa riferimento alla possibilità, prevista dai termini del contratto sottoscritto con PayPal, di rescindere il rapporto in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, con una decisione unilaterale.

Anche il registrar GoDaddy, a cui Gab aveva affidato la gestione del proprio dominio (gab.com), ha in breve tempo annunciato l’intenzione di voler sospendere l’erogazione del servizio.

Il risultato è che ora la homepage del portale risulta offline: al suo posto un comunicato che in poche righe riassume la posizione della piattaforma.

Gab.com è sotto attacco. Siamo stati sistematicamente non supportati da piattaforme come App Store, diversi hosting provider e alcuni servizi per la gestione dei pagamenti. Siamo stati diffamati dai principali media per aver difeso la libertà d’espressione e la libertà individuale di ognuno oltre che per aver collaborato con le forze dell’ordine al fine di supportare la giustizia per l’orribile atrocità commessa a Pittsburgh. Gab continuerà a lottare per il fondamentale diritto umano alla libertà di parola.

Non si tratta delle prime due realtà del mondo online che prendono le distanze dall’operato del social network. Nell’agosto dello scorso anno Apple ha rifiutato di pubblicarne l’applicazione mobile per iOS su App Store e nello stesso periodo Google ha rimosso la versione Android da Play Store per violazione della policy sull’hate speech. Solo pochi mesi fa, in luglio, Microsoft ha invece interrotto l’erogazione del servizio di hosting al sito.

Il team al lavoro su Gab non sembra in ogni caso aver alcuna intenzione di gettare la spugna, annunciando di voler spostare il servizio offerto verso un nuovo provider.

Intervenendo su Twitter fa inoltre riferimento alla disponibilità dimostrata nel collaborare con FBI e con il Dipartimento di Giustizia per le indagini conseguenti alla sparatoria, definendo “spazzatura” la copertura mediatica su quanto accaduto, prendendo di mira in particolare coloro che puntano il dito nei confronti della piattaforma etichettandola come un covo di estremisti che contribuisce ad alimentare odio e a istigare comportamenti riconducibili all’antisemitismo.

