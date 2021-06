Galaxy A32: la classe media conquista il Prime Day

Uno smartphone da 280 euro che al Prime Day si presenta con il vestito delle occasioni speciali: 199 euro è il miglior prezzo di sempre per questa “middle class” del mondo Samsung, portando così uno smartphone dalle caratteristiche peculiari ad un prezzo del tutto eccezionale per sole 48 ore. Si tratta del Samsung Galaxy A32, lo smartphone bello e completo che, a questo prezzo, è inevitabilmente una tentazione forte per chi ha fissato il proprio budget su cifre di questo rango.

Galaxy A32 sfonda il muro dei 200 euro

Uno smartphone per tutti, perché in questo A32 Samsung ha voluto concentrare caratteristiche tali da poter sposare più esigenze: un chip octa core accompagnato da 4GB di RAM, una batteria da 5000 mAh ed una connettività senza ambizioni 5G ben raccontano cosa voglia essere questo modello. Il tutto è accompagnato da un display Infinity-U da 6,4 pollici con rapporto di aspetto 20:9 ed una triplice fotocamera posteriore che arriva a 48MP. La memoria interna è pari a 128GB, ma può essere espansa anche fino ad 1TB grazie all'apposito alloggiamento per micro SD.

Per i più giovani, ma anche per gli anziani ormai avvezzi all'uso dello smartphone; per chi non ambisce al valore aggiunto dei top di gamma (il cui prezzo è quattro volte più alto); per chi in queste caratteristiche intravede il proprio Android ideale sul quale riservare le proprie attività. Il Samsung A32 non era mai arrivato ad un prezzo di questo tipo, dunque l'occasione è ottima per molti profili.

Attenzione: la ricarica avviene da USB-C o con ricarica wireless rapida adattiva da 15W: nessun compromesso, dunque, perché l'A32 sposa in pieno le tecnologie di ultima generazione e si presenta nella fascia under-200 euro con tutte le caratteristiche di un device di fascia media. Un'occasione da prendere al volo.