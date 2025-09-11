Galaxy A56 5G (8/256): risparmia € 196 sullo smartphone Samsung

Lanciato solo pochi mesi fa, il nuovo Samsung Galaxy A56 5G è in sconto di 196 euro su eBay nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Lo smartphone ha tutto ciò che serve per l’uso quotidiano e molti di più, in termini di connettività, di acquisizione delle immagini e dei video, di comunicazione e di riproduzione dei contenuti multimediali. A livello software non manca nemmeno l’intelligenza artificiale.

L’offerta su eBay per lo smartphone Galaxy A56 5G

Il sistema operativo è Android con pieno supporto ai servizi Google, a partire dalla piattaforma Play Store per scaricare e installare le applicazioni. Tra le caratteristiche hardware ci sono il display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2340×1080 pixel, refresh rate da 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus Plus, il supporto alle reti 5G, il processore Exynos 1580 con chip grafico Xclipse 540 e la tripla fotocamera posteriore da 50+12+5 megapixel. A queste si aggiunge la batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata. Il tutto è racchiuso in un design sottile con spessore di soli 7,4 millimetri. Trovi altri dettagli nella scheda completa.

Devi solo inserire il codice PSPRSETT25 nell’apposito campo, prima di confermare l’ordine ed eseguire il pagamento, per sbloccare lo sconto e acquistare lo smartphone Samsung Galaxy A56 5G al prezzo finale di 303 euro, con un risparmio importante rispetto al listino ufficiale del brand (499 euro). Come già scritto, si tratta della versione 8/256 GB nella colorazione Awesome Graphite. Non sappiamo quante siano le unità disponibili, ma se sei interessato ti consigliamo di non perdere tempo.

Puoi comprare in tutta tranquillità: l’offerta è proposta dal venditore professionale italiano Liveyourphone con oltre 22.000 feedback positivi al 100% ricevuti dai clienti su eBay. C’è anche la spedizione gratis con la consegna direttamente a casa tua in pochi giorni.