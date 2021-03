Galaxy Book Pro e Pro 360, immagini dei notebook

A metà febbraio erano trapelate alcune indiscrezioni sui Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro x360, due notebook di fascia alta con schermo OLED che Samsung dovrebbe annunciare nelle prossime settimane, probabilmente insieme al Galaxy Book Go. Il noto leaker Evan Blass ha ora pubblicato le prime immagini dei due laptop.

Galaxy Book Pro e Pro 360: design e specifiche

Il Galaxy Book Pro è un notebook tradizionale con schermo AMOLED touch e supporto per S Pen. Il Galaxy Book Pro 360 è invece un convertibile, quindi è possibile ruotare il display fino a 360 gradi (come si deduce dal nome). Entrambi verranno offerti con schermo full HD da 13,3 e 15,6 pollici. Gli utenti potranno scegliere due colori: bianco e nero per Galaxy Book Pro, blu e bronzo per Galaxy Book Pro 360.

Il Galaxy Book Pro dovrebbe prendere il posto del Galaxy Book Ion, mentre il Galaxy Book Pro 360 sarà probabilmente l’erede del Galaxy Book Flex. Entrambi integreranno i processori Intel Core di undicesima generazione (architettura Tiger Lake). La connettività verrà garantita dai moduli WiFi, Bluetooth e LTE.

Ci saranno configurazioni con GPU integrata Intel Iris Xe o discreta NVIDIA GeForce MX450. Si prevede inoltre la presenza di porte USB Type-C (Thunderbolt 4), USB Type-A e HDMI, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali e slot microSD.

Secondo Evan Blass, l’annuncio è previsto per il mese di aprile. Il più economico Galaxy Book Go dovrebbe avere uno schermo full HD da 14 pollici, processore Qualcomm Snapdragon, 4/8GB di RAM e 128/256 GB di storage.