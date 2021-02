Samsung Galaxy Book Pro, schermo OLED e S Pen?

Samsung annuncerà presto due nuovi notebook con schermi OLED. In base alle informazioni ricevuti da SamMobile, i nomi saranno Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360. Entrambi avranno il supporto per la stilo S Pen e verranno offerti con connettività LTE e 5G. Il produttore coreano ha recentemente svelato i Galaxy Book Flex 2, Galaxy Book Flex 2 5G, Galaxy Book Ion 2, Notebook Plus 2 e Galaxy Chromebook 2, nessuno dei quali è al momento disponibile in Italia.

Galaxy Book Pro e Pro 360: possibili specifiche

Come si può dedurre dai nomi, la principale differenza tra i due modelli è il fattore di forma. Il Galaxy Book Pro è un notebook tradizionale, mentre il Galaxy Book Pro 360 è un convertibile. Entrambi supporteranno però la stilo S Pen (non è noto se in dotazione o da acquistare a parte), quindi i due dispositivi avranno uno schermo touch.

Secondo la fonte di SamMobile, Samsung avrebbe scelto display OLED da 13,3 e 15,6 pollici. Sembra quindi improbabile l’uso di un pannello con refresh rate di 90 Hz, attualmente riservato alla diagonale intermedia. Il produttore offrirà varie configurazioni con processori Intel Core i5/i7 di undicesima generazione (architettura Tiger Lake).

La connettività verrà garantita dai tradizionali chip WiFi e Bluetooth, ma è prevista anche una versione LTE del Galaxy Book Pro e una versione 5G del Galaxy Book Pro 360. Il sistema operativo sarà ovviamente Windowos 10. Non ci sono indizi sulla data di lancio, ma il debutto sembra imminente.