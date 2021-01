Samsung Galaxy Book Flex2 5G, convertibile con S Pen

Samsung ha annunciato l’arrivo in Europa del nuovo Galaxy Book Flex2 5G. Stranamente il produttore ha cambiato il nome del notebook, aggiungendo un 2 al nome scelto per il modello disponibile in Corea del Sud. Oltre al supporto per le reti 5G, la seconda differenza rispetto alla precedente generazione è rappresentata dai processori Intel di undicesima generazione (Tiger Lake).

Galaxy Book Flex2 5G: specifiche complete

Il Galaxy Book Flex2 5G possiede un telaio in alluminio e uno schermo touch QLED da 13,3 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). La cerniera permette di ruotare lo schermo fino a 360 gradi, quindi è possibile utilizzare il notebook come un tablet, sfruttando la stilo S Pen in dotazione (che viene inserita nell’alloggiamento sul lato destro della base).

La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i5/i7 di undicesima generazione con GPU Iris Xe integrata, 8 GB di RAM LPDDR4x e SSD PCIe NVMe fino a 512 GB. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.1, LTE e 5G (Sub-6GHz).

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, gli slot per microSD e SIM, gli altoparlanti stereo (2×5 Watt), le porte Thunderbolt 4, USB Type-C e USB Type-A, uscita HDMI, webcam a 720p, fotocamera da 13 megapixel, jack audio da 3,5 millimetri e tastiera retroilluminata.

La stilo S Pen permette di prendere appunti, di disegnare e di registrare note vocali durante la scrittura tramite la funzionalità Voice Note. L’app Samsung Note supporta la sincronizzazione degli appunti con altri dispositivi Galaxy. Il notebook sarà in vendita nel Regno Unito dal 12 febbraio. Samsung non ha ancora comunicato disponibilità e prezzi per altri mercati.