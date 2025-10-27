 Galaxy Book4 Edge 14" crolla di prezzo: -52% sul portatile AI con Snapdragon X Elite
Galaxy Book4 Edge 14" crolla di prezzo: -52% sul portatile AI con Snapdragon X Elite

Maxi sconto da non perdere di Amazon su Samsung Galaxy Book4 Edge: laptop da 14 pollici con funzioni AI
Galaxy Book4 Edge 14
Maxi sconto da non perdere di Amazon su Samsung Galaxy Book4 Edge: laptop da 14 pollici con funzioni AI

Galaxy Book4 Edge è un laptop eccezionale che si presta perfettamente sia a scenari accademici universitari, sia in ambito lavorativo. Dotato di un magnifico display touchscreen da 14 pollici, Windows 11 e piattaforma Snapdragon X Elite, con un corpo leggero e sottile, oggi lo prendi su Amazon a soli 818,78 euro invece di 1699.

Acquista Galaxy Book4 Edge su Amazon

 

Samsung Galaxy Book4 Edge

L’immagine qui sopra è perfetta per sottolineare di quanto si tratti di un laptop sottile, leggero e dal design raffinato, che pesa poco e si trasporta facilmente, risultando perfetto per chi lavora e studia considerando anche la batteria che dura fino a 18 ore e si ricarica rapidamente tramite un caricatore da 65W.

Samsung Laptop Galaxy Book4 Edge, Display da 14

Samsung Laptop Galaxy Book4 Edge, Display da 14″, Windows 11, Snapdragon Elite X, 16GB RAM, 512GB SSD, Sapphire Blue [Versione italiana]

818,781.699,00€-52%
Vedi l’offerta

Un laptop che non rinuncia alle prestazioni e dotato di piattaforma Snapdragon X Elite con 16GB di RAM e SSD da 512GB, per non parlare del magnifico display Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici touchscreen con refresh rate fino a 120Hz.

Degne di nota sono anche le funzioni AI integrate, accessibili con il pulsante Copilot, che permettono di migliorare la produttività quotidiana: dalla scrittura assistita alla creazione di contenuti, fino all’organizzazione intelligente delle attività.

Anche la connettività è molto ricca tra WiFi, Bluetooth, 2 porte USB 4.0 ad alta velocità, una porta HDMI 2.1 per collegare monitor esterni in 4K e un ingresso combinato per cuffie e microfono.

Acquista Galaxy Book4 Edge su Amazon

Con Windows 11 preinstallato e pronto all’uso, Galaxy Book4 Edge ti aspetta per diventare il tuo nuovo compagno di avventure quotidiane. Acquistalo in maxi sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
27 ott 2025
