Galaxy Book4 (i5, 16+512GB e W11) in offerta Prime Day: è al minimo storico

La Festa delle Offerte Prime è l’occasione che aspettavi per comprare un laptop nuovo di zecca, dalle ottime prestazioni e dal buon rapporto qualità-prezzo. Non possiamo che consigliarti allora Samsung Galaxy Book4: un laptop da 15.6 pollici con Windows 11 Home che oggi puoi acquistare al minimo storico di 529 euro, pagabile anche a rate.

Parliamo di un PC portatile che punta tantissimo sull’eleganza e la comodità d’uso: ha un peso di poco inferiore a 1,6 kg e una scocca così sottile che lo rende facilissimo da trasportare, tale da non pesare nemmeno in zaino o in una borsa.

Questo nonostante un ampio display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i5, 16GB di RAM e SSD da 512GB, oltre a una vasta dotazione di porte che include HDMI v1.4, due porte USB-A e due USB-C, uno slot microSD e una porta RJ45 per connessioni LAN.

La batteria integrata assicura un’autonomia che arriva tutto il giorno e con supporto alla ricarica rapida per essere subito pronto a ripartire. Un laptop dunque potente, completo, elegante e dal prezzo molto interessante: acquistalo ora a soli 529 euro.