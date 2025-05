Galaxy Book4: risparmia 500 euro sul laptop Samsung con AI

Un’occasione da non lasciarsi sfuggire: Samsung Galaxy Book4 è disponibile in offerta su Amazon con un ribasso del 45% rispetto al prezzo di listino. Elegante e ultrasottile, con uno spessore di soli 15,4 millimetri, il laptop è il compagno ideale per le giornate produttive a casa, in ufficio o in mobilità, grazie al suo peso contenuto e alla grande autonomia. Non mancano nemmeno la tastiera retroilluminata e il corpo in metallo.

Amazon ha tagliato il prezzo del Samsung Galaxy Book4

Oggi puoi acquistarlo con un risparmio di 500 euro. All’interno del suo telaio ospita un display Super AMOLED da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, caratterizzato da una qualità visiva elevata e consumi energetici ridotti. C’è poi il processore Intel Core 5 con NPU per le funzionalità di intelligenza artificiale (Galaxy AI e Copilot), affiancato da 16 GB di RAM e da un veloce SSD da 512 GB. Tra le caratteristiche aggiuntive troviamo gli altoparlanti stereo, la webcam con microfono integrato e una batteria di lunga durata. Sui lati sono presenti porte USB Type-C, USB Type-A, HDMI, Ethernet, jack audio e slot microSD. Dai uno sguardo alla scheda del portatile per tutti gli altri dettagli.

Il laptop ha il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato. Proposto con la scocca nella colorazione Gray, lo sconto di 500 euro (-45%) sul listino porta Samsung Galaxy Book4 al prezzo finale di 599 euro. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon.

Hai la possibilità di riceverlo già entro domani se lo acquisti ora, la disponibilità è immediata. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti pubblicate sull’e-commerce è superiore a 4/5. Nella confezione è incluso il caricatore.