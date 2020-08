Galaxy Buds+, quel 30% di sconto che si fa notare

Quando un buon prodotto arriva ad un 30% di sconto medio di mercato, significa che è il momento migliore per accedervi. Gli auricolari Samsung Galaxy Buds+, infatti, sono ormai ad un prezzo standard ribassato su tutti gli store online, configurando una valida opportunità di acquisto in un momento strategico dell’anno: che sia per il ritorno alle attività scolastiche, che sia per accompagnare la propria attività fisica all’aperto o che sia per isolarsi nella concentrazione durante il lavoro, gli auricolari Samsung – a questo prezzo – sono oggi un’ottima opzione.

Galaxy Buds+, sconto del 30%

Attenzione: non si tratta di uno sconto speciale, ma di un vero e proprio nuovo standard. I Galaxy Buds+, infatti, devono fare i conti con la concorrenza Apple (il cui prezzo degli auricolari bluetooth è in continua discesa) e con la concorrenza interna del nuovo modello con forma “a fagiolo”.

Oggi i Galaxy Buds+ si trovano su Amazon con prezzi compresi tra 109,99 euro (colore nero, -35%) e 119 euro (colore rosso, -30%); su Unieuro il prezzo è pari a 119,99 euro per il colore nero e possibilità di assicurazione per danni accidentali; su eBay il prezzo scende addirittura sotto i 90 euro presso un merchant con feedback pari al 100%.

Con prezzi a questo livello, si tratta soltanto di scegliere a quale tipo di auricolari si intenda affidare la propria esperienza quotidiana. Scegliere un modello nuovo significa portare il prezzo tra i 180 ed i 200 euro, ma l’innovazione non è stata sostanziale se non in termini di design. Uno sconto del 30% è dunque un ottimo punto di partenza in questa valutazione, a meno che non si intenda aspettare le offerte del Prime Day o del Black Friday per ambire a sconti che però non potranno offrire risparmi oltre i 10-20 euro ulteriori.