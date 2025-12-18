Galaxy Ring: Samsung risolve i cali improvvisi di batteria

Il Galaxy Ring di Samsung è stato accolto come una piccola meraviglia tecnologica quando è uscito nel 2024. Primo anello connesso del colosso coreano dopo anni di voci e anticipazioni, permette di monitorare la salute tramite sensori, e l’intero ecosistema Samsung a supporto. Un successo, nel complesso. Peccato per quel piccolo difetto… i cali improvvisi di batteria.

Gli utenti segnalano il problema da tempo oramai. La batteria si scarica molto più velocemente del previsto, con cali improvvisi che portano l’anello dall’80% a zero nel giro di poche ore. Dopo settimane di lamentele su forum e gruppi di supporto, Samsung ha finalmente rilasciato un aggiornamento software, che dovrebbe risolvere tutto.

Galaxy Ring: Samsung rilascia aggiornamento che migliora la stabilità della batteria

La comunità Samsung ha condiviso la notizia e Android Authority l’ha rilanciata, il changelog del Galaxy Ring menziona un miglioramento della “stabilità della batteria”. L’aggiornamento in questione è la versione Q50XWWU2AYK3, e pesa appena 0,66 MB.

Samsung non si è dilungata nei dettagli tecnici, come sempre, quando si tratta di ammettere problemi le aziende tech tendono a usare un linguaggio vago. “Stabilità della batteria” non vuol dire ricarica più veloce, né nuove modalità di risparmio energetico miracolose. Significa, presumibilmente, che la batteria smetterà di fare i capricci: niente più cali improvvisi, stime più precise, e un comportamento che corrisponda finalmente a quella promessa di 7 giorni di autonomia con una sola ricarica che Samsung ha sbandierato nel materiale di marketing.

Disponibilità

L’aggiornamento è disponibile al momento solo in alcuni Paesi (a partire dall’India), ma sarà distribuito a tutti automaticamente tramite l’app Galaxy Wearable.

E il Galaxy Ring 2, che fine ha fatto?

Chi stava pensando di mollare il proprio Galaxy Ring di prima generazione per passare direttamente al modello successivo, resterà deluso. Il Galaxy Ring 2 on è ancora pronto per essere lanciato sul mercato. Samsung, evidentemente, preferisce prendersi tutto il tempo necessario per evitare di ripetere gli stessi errori.

Nel frattempo, chi possiede un Galaxy Ring dovrà accontentarsi di questo aggiornamento e sperare che risolva davvero il problema. Perché un anello smart che si scarica a metà giornata serve a ben poco…