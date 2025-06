Samsung Galaxy Ring 2: in lavorazione, ma ci vorrà tempo

Samsung ha lanciato il Galaxy Ring circa un anno fa, precisamente a luglio scorso, e in molti si domandando quanto arriverà sul mercato il suo successore. A quanto pare, però, sarà necessario attendere ancora. Le ultime indiscrezioni, infatti, escludono la possibilità di un lancio a stretto giro del Samsung Galaxy Ring 2.

Samsung Galaxy Ring 2: in arrivo nel 2026

Andando maggiormente nello specifico, Samsung starebbe lavorando a una nuova versione del suo smart ring, ma con ogni probabilità non figurerà tra i protagonisti dell’evento Unpacked di quest’estate durante il quale saranno tolti i veli ai nuovi smartphone pieghevoli dell’azienda.

Inoltre, sarebbe da escludere anche l’ipotesi di un lancio entro fine anno corrente, visto e considerando che lo sviluppo si troverebbe in una fase tale da non garantire la cosa.

Sembrerebbe invece essere molto più probabile che il Samsung Galaxy Ring 2 possa fare capolino a inizio 2026, unitamente ai prossimi smartphone parte della serie Galaxy S26.

Per quanto riguarda i miglioramenti attesi, trattandosi di un dispositivo piccolo e compatto i componenti aggiornabili non sono molti. Inoltre, essendo una seconda generazione, come di consueto in queste circostanze, non c’è da aspettarsi una rivoluzione totale. Ad ogni buon conto, si vocifera già da qualche tempo a questa parte una batteria più capiente, ma non sono neppure da escludere un design più sottile e un consumo energetico più efficiente, oltre che l’implementazione di altri sensori con cui riuscire a rilevare nuovi e utili parametri e offrire agli utenti un set di funzionalità ancor più completo ed efficiente.