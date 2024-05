Galaxy S20 FE riceve Android 14 grazie a LineageOS 21

LineageOS è una delle principali custom ROM Android, con cui è possibile avere un’esperienza genuina, mantenendo l’interfaccia originale ma al tempo stesso il più possibile personalizzabile. Nel corso del tempo, sono stati aggiunti sempre più dispositivi, con diversi marchi supportati tra cui Asus, Google, Faiphone, Lenovo, LG, Motorola, Nokia, Nubia, Nvidia, Razer, Sony, Xiaomi e Samsung. Riguardo proprio quest’ultimo, è da poco stata resa disponibile la ROM per Galaxy S20 FE, che grazie a ciò può ricevere Android 14.

LineageOS 21 arriva su Galaxy S20 FE con Android 14

LineageOS nasce dalla celebre CyanogenMOD a partire dal 2016, dopo che il progetto era stato chiuso. Nel corso del tempo, sono stati aggiunti sempre più modelli supportati e nuove funzionalità al sistema, tra cui l’aggiornamento diretto dall’interfaccia utente, oltre che più opzioni per personalizzare l’aspetto ma anche impostare i permessi delle app e molto altro. La custom ROM non è solo disponibile per gli smartphone, ma anche per altri dispositivi come SBC (Single Board Computer), ma anche TV BOX, tablet e console portatili.

Da poco, la versione 21 è stata resa disponibile per Galaxy S20 FE e S20 FE 5G, consentendo così a chi installa la custom ROM di ottenere Android 14, l’ultima versione del robottino verde prima dell’uscita di Android 15, che avverrà prossimamente.

Il top di gamma si è fermato ad Android 13 da ormai un po’ di tempo, dato che Samsung ha terminato il supporto ufficiale per il dispositivo, che per questo non riceve più neanche nuove versioni per la OneUI. L’installazione di LineageOS 21 può quindi essere utile per prolungare ulteriormente la vita del telefono, facendo in modo che non diventi obsoleto nei prossimi anni per quanto riguarda il software.

Samsung Galaxy S20 FE è un top di gamma con già 4 anni alle spalle, dotato di SoC octa-core, RAM da 6GB e archiviazione interna di 128GB espandibile fino a 1TB con microSD. Il display da 6 pollici ha una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e la fotocamera comprende 3 obiettivi da 12 Mp + 12 Mp + 8 Mp.

Ricordiamo che l’installazione di una customROM come LineageOS richiede lo sblocco del bootloader. Per chi volesse procedere, può trovare guida e download nella pagina ufficiale.