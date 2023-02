Galaxy S23: voucher -100€, cashback 240€ e valutazione usato

Appena annunciati, i nuovi Samsung Galaxy S23 sono già protagonisti di un’ ottima offerta proposta direttamente dallo store ufficiale: fino a 340 euro di sconto complessivo per chi sceglie di acquistarli in preordine e non è finita qui, come spiegheremo a breve. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è accedere alla pagina del prodotto attraverso questo link e applicare il voucher GALAXYS3 nel campo “Codice promozionale” dopo aver inserito il prodotto scelto nel carrello, prima di confermare il preordine.

Voucher, cashback e +Valore per Galaxy S23

Così facendo, si riduce il prezzo di 100 euro per il modello da 1 TB e di 50 euro per quelli da 256 e 512 GB. Inoltre, la promozione è cumulabile con quella che permette di ricevere un cashback fino a 240 euro. La spesa si abbatte così per un totale di 340 euro, ma non è finita. Con l’iniziativa +Valore, si può contare anche sulla valutazione del proprio usato: fino a 700 euro più altri 100 euro di contributo restituendo un dispositivo. Tutti i dettagli a proposito di colorazioni e tagli di memoria sono consultabili nella descrizione completa.

La promozione è valida sia per S23 Ultra sia per l’accoppiata S23/S3 . Per tutti i dettagli a proposito di specifiche tecniche e caratteristiche della linea Galaxy S23 rimandiamo all’articolo dedicato. Sottolineiamo solo la presenza del nuovo sensore Adaptive Pixel da 200 megapixel con funzione Nightography con AI trasformativa sul top di gamma Ultra.

100 €di sconto anche sui notebook Galaxy Book3

In sconto anche il nuovo Galaxy Book3, notebook con sistema operativo Windows 11 proposto nelle versioni 360, Pro e Pro 360. Per approfittarne, abbattendo il prezzo finale di 100 euro, è sufficiente inserire il prodotto nel carrello e applicare il voucher SPECIALBOOK3 prima di confermare l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.