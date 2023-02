Samsung annuncia i nuovi Galaxy Book3

Gli smartphone della serie Galaxy S23 sono stati i protagonisti assoluti dell’evento Unpacked organizzato dal produttore coreano. Samsung ha tuttavia sfruttato l’occasione per annunciare la nuova serie Galaxy Book3 che comprende tre notebook: Galaxy Book3 Ultra, Galaxy Book3 Pro 360 e Galaxy Book3 Pro. Il Galaxy Book3 Pro viene offerto in due varianti, mentre il suffisso 360 indica la presenza di uno schermo touch con supporto per S Pen.

Samsung Galaxy Book3: specifiche dei notebook

I nuovi Galaxy Book3 sono notebook di fascia alta. Samsung afferma che sono perfetti per la creazione di contenuti e la produttività, ma la dotazione hardware del modello Ultra è sufficiente anche per il gaming. Non mancano ovviamente le funzionalità che permettono di usare i dispositivi insieme ai tablet e agli smartphone della serie Galaxy. Tutti i modelli hanno un telaio in alluminio, un materiale che garantisce eleganza, resistenza e leggerezza.

Il Galaxy Book3 Ultra ha uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici (2880×1800 pixel e 120 Hz), processore Intel Core i7/i9 di 13esima generazione, 16/32 GB di RAM LPDDR5, SSD PCIe da 512 GB o 1 TB, scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050/4070, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1, webcam full HD, tastiera retroilluminata, quattro altoparlanti AKG, jack audio, lettore di impronte digitali, slot microSD, uscita HDMI, due porte Thunderbolt (USB Type-C) e una porta USB Type-A.

Il Galaxy Book3 Pro ha uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 14 o 16 pollici (2880×1800 pixel e 120 Hz), processore Intel Core i5/i7 di 13esima generazione, 8/16 GB di RAM LPDDR5, SSD PCIe da 512 GB o 1 TB, connettività Wi-Fi 6/6E e Bluetooth 5.1, webcam full HD, tastiera retroilluminata, quattro altoparlanti AKG, jack audio, lettore di impronte digitali, slot microSD, uscita HDMI, due porte Thunderbolt (USB Type-C) e una porta USB Type-A.

Queste sono infine le specifiche del Galaxy Book3 Pro 360: schermo touch Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici (2880×1800 pixel e 120 Hz), processore Intel Core i7 di 13esima generazione, 16 GB di RAM LPDDR5, SSD PCIe da 512 GB, connettività Wi-Fi 6/6E e Bluetooth 5.1, webcam full HD, tastiera retroilluminata, quattro altoparlanti AKG, jack audio, lettore di impronte digitali, slot microSD, uscita HDMI, due porte Thunderbolt (USB Type-C) e una porta USB Type-A.

Galaxy Book3 Pro e Galaxy Book3 Pro 360 possono già essere ordinati, mentre per il Galaxy Book3 Ultra si dovrà aspettare fino al 14 febbraio. Tutti i notebook arriveranno sul mercato il 22 febbraio, ma Samsung non ha comunicato i prezzi.