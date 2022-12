Galaxy Tab A7 Lite riceve Android 13: aggiornamento in arrivo

Il tablet economico di Samsung, Galaxy Tab A7 Lite, sta finalmente ricevendo il suo aggiornamento dedicato ad Android 13. Come segnala SamMobile, l’update all’interfaccia One UI 5.0 Core, basata sull’ultima versione del sistema operativo, è già disponibile in alcuni paesi e lo sarà presto in tutto il mondo.

L’aggiornamento è identificato con la versione firmware T220ZCU1CVL5 e comprende tutte le novità previste con One UI Core 5.0, insieme alla patch di sicurezza di novembre 2022.

Per verificare che l’aggiornamento abbia raggiunto già il tuo dispositivo puoi aprire il menu delle “Impostazioni” e, alla voce “Aggiornamento Software”, scoprire se hai l’update pronto da installare.

Android 13 su Samsung Galaxy Tab A7 Lite: cosa c’è di nuovo?

L’aggiornamento include tutte le novità previste con One UI Core 5.0, tra cui miglioramenti per il design dell’interfaccia utente con una funzione “Tavolozza dei colori” ampliata, personalizzazioni della schermata di blocco più semplici, widget più completi e transazioni più fluide.

Troverai anche degli sfondi inediti, con notifiche personalizzate per tutte le app che hai installato. I miglioramenti riguardano tutte le applicazioni stock, come Fotocamera, Galleria, Internet e Tastiera: adesso è possibile scegliere la lingua delle applicazioni diversificando tra una e l’altra a seconda delle proprie esigenze.

Tra le altre cose, l’app Fotocamera ottiene la funzione “Filigrana” con una selezione semplificata del filtro, mentre l’app Galleria ha migliorato la personalizzazione degli album e l’aspetto delle storie.

Infine, con l’editor di foto integrato puoi creare adesivi da qualsiasi immagine, modificare meglio le GIF, mantenere gli effetti Ritratto anche dopo aver modificato una foto, disegnare forme perfette e molto altro ancora.

