Galaxy Watch: nuove funzionalità con One UI 8

Samsung ha annunciato le nuove funzionalità di One UI 8 (Wear OS 6) per i Galaxy Watch. La maggioranza delle novità riguarda il monitoraggio della salute, ma c’è anche un allenatore per la corsa. Purtroppo la versione beta può essere installata, tramite il programma dedicato, solo dagli utenti in Corea del Sud e Stati Uniti. L’aggiornamento non è inoltre compatibile con gli smartwatch precedenti al Galaxy Watch 5.

Novità di One UI 8

Le nuove funzionalità per salute e fitness sono parte di Samsung Health. La prima è Bedtime Guidance (Guida al sonno in italiano). Viene suggerito un orario ottimale per andare a dormire in base allo stile di vita e ai pattern di sonno rilevati negli ultimi tre giorni. È particolarmente utile per gli utenti che cercano di recuperare una routine regolare dopo periodi di orari irregolari o differenze tra giorni feriali e fine settimana.

Vascular Load (Carico vascolare) misura lo stress sul sistema vascolare durante il sonno. Basta indossare l’orologio di notte per ricevere dati sullo stato del sistema cardiovascolare e ricevere suggerimenti su come migliorare abitudini relative a sonno, esercizio e gestione dello stress.

Grazie alla funzionalità Antioxidant Index (Indice Antiossidanti), il Galaxy Watch può misurare i carotenoidi presenti nella pelle (gli antiossidanti che si trovano in frutta e verdura di colore verde e arancione) che contrastano i radicali liberi e favoriscono un invecchiamento sano.

Infine, Running Coach (Allenatore per la corsa) aiuta gli utenti a completare maratone in sicurezza con un programma d’allenamento a intensità ottimale e fornisce una guida in tempo reale, creando un programma personalizzato basato sul livello di forma fisica.