Galaxy Watch5 Pro: -200€ per lo smartwatch indistruttibile

Se sei alla ricerca di uno smartwatch indistruttibile che non si spaventa davanti al tuo spirito avventuroso e spericolato questa è la soluzione per te. Risparmia 200 euro acquistando il Samsung Galaxy Watch5 Pro su Amazon. Un prezzo davvero speciale per questo orologio formidabile e ricco di funzionalità, tutte protette da una super cassa da 45mm in titanio e vetro in cristallo zaffiro.

Insomma, un pezzo da novanta che puoi anche decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis. Questa esclusiva è dedicata solo ai clienti Amazon Prime che possono anche beneficiare della consegna gratuita con spedizione veloce. Anche se la disponibilità è immediata ti consigliamo di affrettarti a fare l’acquisto perché a questo prezzo sta veramente andando a ruba.

Galaxy Watch5 Pro: un vero mostro di orologio

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro è un mostro in qualsiasi cosa. Non solo è super resistente contro urti e graffi, ma è completo di funzionalità specifiche e dedicate al tuo spirito wild. Infatti, grazie alla modalità Track Back tracci il percorso per tornare facilmente al punto di partenza. Orientarsi con uno smartwatch non è mai stato così facile. Migliore capacità di batteria, sensori professionali per salute, composizione corporea e stress.

Acquistalo subito a soli 299 euro, invece di 499 euro. Risparmi 200 euro perché sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

