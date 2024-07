Galaxy Watch7 e Ultra: nuovo sensore BioActive

Samsung ha annunciato ieri pomeriggio i Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra durante l’evento Unpacked di Parigi. Per il monitoraggio della salute e delle attività sportive è presente un nuovo sensore BioActive che migliora l’accuratezza delle misurazioni, consentendo anche l’implementazione di funzionalità predittive e preventive.

Come funziona il sensore BioActive

Gli ingegneri di Samsung hanno effettuato tre principali aggiornamenti: migliorate le prestazioni dei fotodiodi, aggiunto altri colori per i LED e ottimizzata la posizione dei sensori. Il produttore coreano ha raddoppiato la performance di ogni fotodiodo e, come si vede nel video, ha ridotto il loro numero da otto a quattro. Ciò ha permesso di liberare spazio per aggiungere altri LED.

È stata cambiata la posizione dei LED esistenti e sono stati aggiunti altri LED di colore rosso, verde, blu, giallo e viola, oltre ai LED ad infrarossi e ultravioletto. Il nuovo sensore BioActive consente di ottenere misurazioni più accurate per frequenza cardiaca, qualità del sonno, pressione sanguigna, livello di ossigeno nel sangue e livello di stress.

Grazie ai nuovi colori dei LED e ai fotodiodi migliorati, Samsung ha introdotto nuove funzionalità avanzate. Una di esse è l’indice AGE che indica la presenza dei prodotti finali della glicazione (glicotossine), generati quando una quantità eccessiva di zucchero nel sangue si combina con proteine ​​o grassi a causa delle abitudini alimentari e lo stile di vita.

Il nuovo sensore viene utilizzato anche per il monitoraggio della frequenza cardiaca, la misurazione ECG e la rilevazione delle aritmie cardiache, tra cui la fibrillazione atriale.