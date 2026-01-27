Un Galaxy Z Flip7 per le Olimpiadi Milano Cortina

Samsung ha annunciato che fornirà la Olympic Edition dello smartphone pieghevole Galaxy Z Flip7 ai quasi 3.800 atleti partecipanti alle Olimpiadi Milano Cortina e ai giochi paralimpici invernali, provenienti da circa 90 paesi. Il dispositivo comparirà anche sul podio durante le cerimonie delle premiazioni, nel momento del Victory Selfie già visto a Parigi 2024.

La Olympic Edition del Samsung Galaxy Z Flip7

Ovviamente non cambiano le specifiche tecniche integrate rispetto al modello base, c’è sempre la doppia fotocamera posteriore da 50 e 12 megapixel con ottiche grandangolare e ultragrandangolare. Non mancano nemmeno le funzionalità di intelligenza artificiale, che in questo caso potranno essere sfruttate, ad esempio, come una sorta di interprete per comunicare in diverse lingue. Di seguito le parole di Stephanie Choi (responsabile del Mobile eXperience Business).

Gli atleti sono al centro dei Giochi Olimpici e Paralimpici e da quasi 30 anni Samsung li supporta in qualità di partner mondiale, attraverso un’innovazione mobile significativa. Fin da Sochi 2014, supportiamo gli atleti con le Olympic Edition e siamo onorati di proseguire questo impegno a Milano Cortina 2026.

A livello di design, come si può vedere nell’immagine qui sopra, l’edizione speciale del Galaxy Z Flip7 ha il vetro posteriore ricoperto da una finitura blu, in tinta con il colore che caratterizza lo stile delle Olimpiadi Milano Cortina. Il bordo esterno è invece dorato, a simboleggiare la medaglia a cui tutti aspirano durante le competizioni. Non mancheranno nemmeno uno sfondo personalizzato e una suite di applicazioni e servizi preinstallati come Athlete Card, una eSIM con 100 GB di traffico dati incluso per comunicare e navigare, Athlete365 e Now Brief per restare aggiornati sulle ultime notizie.

È bene precisare che la Olympic Edition dello smartphone non sarà in vendita. Come parte delle iniziative messe in campo da Samsung per l’occasione, gli atleti di alcune delegazioni condivideranno sui social fotografie catturate con Galaxy S25 Ultra.