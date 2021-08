Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3: specifiche complete

Come già accaduto in altre occasioni, anche stavolta l'evento Unpacked programmato per l'11 agosto sarà una pura formalità. Da settimane circolano infatti indiscrezioni sui nuovi Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, ma ora sono note le specifiche complete dei due smartphone pieghevoli, grazie al sito WinFuture.

Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3: specifiche e prezzi

Le differenze estetiche rispetto alla precedente generazione sono minime. Il produttore coreano ha tuttavia migliorato la qualità costruttiva, come dimostra la certificazione IPX8 che indica la protezione contro l'ingresso di acqua. Altra novità di rilievo è il supporto per la stilo S Pen. Non è presente un alloggiamento, come nel Galaxy Note, quindi servirà una specifica custodia.

Il Galaxy Z Fold 3 avrà uno schermo interno da 7,6 pollici (2208×1768 pixel) e uno schermo esterno da 6,2 pollici (2260×832 pixel), entrambi Dynamic AMOLED 2X con refresh rate di 120 Hz e protetti dal Gorilla Glass Victus. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 888, 12 GB di RAM LPDDR5, 256/512 GB di storage UFS 3.1, tre fotocamere posteriori da 12 megapixel, fotocamera frontale (interna “under display“) da 4 megapixel, fotocamera esterna (cover) da 10 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C e batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida e wireless.

Il Galaxy Z Flip 3 avrà invece schermo interno da 6,7 pollici (2640×1080 pixel e refresh rate di 120 Hz) e uno schermo esterno da 1,9 pollici (512×260 pixel). La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 888, 8 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di storage UFS 3.1, due fotocamere posteriori da 12 megapixel, fotocamera frontale da 10 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali laterale e batteria da 3.300 mAh con ricarica rapida e wireless.

Su entrambi gli smartphone è installato Android 11 con interfaccia One UI 3.1. I prezzi previsti per la versione base sono 1.899 euro euro (256 GB) e 1.099 euro (128 GB), ma ci saranno differenze da paese a paese (in Italia potrebbero essere più alti).