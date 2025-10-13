Il Game Boy di LEGO è tornato disponibile su Amazon

Se sei tra coloro che purtroppo non sono riusciti a ordinare il Game Boy di LEGO su Amazon al lancio, causa sold out, sappi che è tornato disponibile a prezzo di listino. Lo puoi comprare subito per non rischiare di rimanere un’altra volta a bocca asciutta, contando sulla consegna gratis in pochi giorni. È un articolo molto richiesto, destinato a diventare un pezzo da collezione.

Amazon ha rimesso in vendita il LEGO Game Boy

È una riproduzione in scala quasi 1:1 della celebre console portatile Nintendo che ha fatto la storia del gaming. Composto da 421 pezzi da assemblare (magari ascoltando la colonna sonora di Tetris), ricrea il Control Pad, i pulsanti A e B, SELECT e START, la regolazione del contrasto, la manopola del volume e lo slot del Game Pak. Ci son anche il supporto per esporlo e le cartucce dei giochi The Legend of Zelda: Link’s Awakening e Super Mario Land Nintendo. Il display è dotato di schermi lenticolari che simulano il movimento. Trovi tutti gli altri dettagli e ulteriori immagini nella scheda completa.

Come da listino e senza rincari, il set LEGO dedicato all’indimenticabile Game Boy è su Amazon al prezzo di 59,90 euro. La richiesta è elevata e non fatichiamo a immaginare che possa andare sold out di nuovo a breve.

Sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente dall’e-commerce, senza passare da intermediari. Come già scritto in apertura, con la consegna gratis entro pochi giorni, direttamente a casa. Ovviamente, fino a esaurimento scorte.