Gaming a prezzi convenienti con la Festa delle Offerte Prime

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ASUS ROG SWIFT PG27UCDM, Monitor Gaming da 26,5″, 4K OLED, Nero, (3840×2160), 0,03ms (GTG), 240Hz, DisplayPort 2,1, Tecnologia Anti-Flicker, Compatibile con G-SYNC, 99% DCI-P3 a soli 826 euro!
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Samsung T7 Portable SSD – 2 TB – USB 3.2 Gen.2 External SSD Titanium Grey (MU-PC2T0T/WW) a soli 283,99 euro!
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Logitech G RS50 System, set da corsa di simulazione a 3 pezzi, Base volante RS50, trasmissione diretta 8 Nm, RS Wheel Hub, 13 pulsanti, RS Round Wheel 28 cm – Xbox/PC – Nero a soli 388 euro!
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Logitech G Pro X SE con microfono Cuffie da gioco cablate, Mic staccabile, DTS Headphone:X 7.1, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS5, PS4, include DAC USB – Nero a soli 56,99 euro!
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Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE mouse gaming wireless – Nero, Pro-Grade 60 g, 5 pulsanti programmabili, sensore 44.000 DPI, >888 IPS, aggiornamento 1 kHz, USB-C, PC/Mac a soli 67,50 euro!
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