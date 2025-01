Gaming e VPN: l'offerta a 3,39€/mese che ti aiuta a vincere

Forse non ci hai mai pensato, ma la VPN giusta può assumere un’importanza fondamentale anche per le sessioni di gaming. Ti può aiutare, ad esempio, a giocare in multiplayer online oppure tramite una rete LAN in tutta sicurezza, aggirando le limitazioni imposte dai provider sulla larghezza di banda e permettendoti di partecipare alle partite di tutto il mondo, altrimenti irraggiungibili. Quella di NordVPN (scopri l’offerta) fa tutto questo e molto altro.

Cosa può rendere la VPN giusta utile per il gaming

Potendoti connettere a oltre 7.100 server in 118 paesi, senza compromessi in termini di velocità, garantisce l’assenza di ritardi per un’esperienza di gioco sempre fluida e priva di lag, un fattore determinante, che può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Inoltre, protegge dagli attacchi DDoS, evitando che il proprio computer o dispositivo possa prendere involontariamente parte a un’azione di questo tipo nel caso di compromissione da parte dei cybercriminali. Scopri di più sul sito ufficiale.

Oltre ai vantaggi già elencati riguardanti il multiplayer online, c’è la tecnologia Meshnet che ti permette di giocare in compagnia dei tuoi amici su rete LAN a titoli come Minecraft, Quake 3 Arena, Team Fortress 2, Roblox, StarCraft, Counter-Strike: Global Offensive, Borderlands, Rocket League e Palworld, senza dover eseguire complicate configurazioni. Ti basterà creare un network privato con crittografia e spedire gli inviti, non occorre altro.

NordVPN

L’offerta speciale di NordVPN propone uno sconto fino al 72% per l’attivazione dell’abbonamento biennale. Vale a dire che, con una spesa ridotta a soli 3,39 euro al mese, avrai accesso alla Virtual Private Network globale che fino al 2027 proteggerà i tuoi dati, manterrà al sicuro la tua privacy e ti aiuterà a vincere durante le sessioni di gaming.