Vinci un buono Amazon da 50€ con la Gaming Week

Ha appena preso il via la Gaming Week su Amazon (sfoglia tutte le offerte nella sezione dedicata), portando con sé non solo occasioni imperdibili delle quali approfittare, ma anche un concorso che mette in palio decine di buoni regalo da 50 euro da spendere sull’e-commerce per i propri acquisti. Partecipare è gratis e davvero semplice: basta un click. Vediamo come procedere.

Il concorso della Gaming Week su Amazon: come partecipare

Per farlo è sufficiente visitare la pagina dell’iniziativa e premere il pulsante “Accetta e procedi”, dopo aver letto il regolamento della promozione con tutti i dettagli. Non bisogna far altro, l’estrazione avverrà in un secondo momento e i fortunati vincitori riceveranno la comunicazione direttamente all’indirizzo di posta elettronica associato al loro account Amazon.

Dopo aver partecipato, un messaggi di conferma (visibile qui sotto) ringrazierà per l’adesione al concorso.

In totale ci sono 20 premi a disposizione da assegnare (per 1.000 euro complessivi), come già scritto ognuno dei quali rappresentato da un buono regalo del valore di 50 euro.

Oltre ai menzionati 20 vincitori, verrà estratto anche un partecipante di riserva per il caso in cui uno dei vincitori rifiuti di accettare il premio o detto premio non possa essere consegnato al relativo vincitore.

Il risultato dell’estrazione verrà notificato ai vincitori entro 14 giorni dalla fine dell’evento sull’indirizzo email del loro account di Amazon.

Tornando alla Gaming Week al via oggi su Amazon, tra gli sconti più interessanti balza sicuramente all’occhio quello che propone la nuova PS5 Slim a -93 euro. Non è però l’unico che tende una mano agli appassionati di videogiochi. Ci sono anche quelli sui notebook della categoria e su hardware dedicato. L’evento andrà avanti fino al 5 maggio, con un susseguirsi di offerte che saranno raccolte nella pagina dell’e-commerce aggiornata di continuo. Segnaleremo le migliori anche qui.