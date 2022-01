Garante privacy: 2 giovani su 3 non leggono le condizioni d’uso delle app

Sono allarmanti i dati raccolti dal Garante della privacy che, attraverso un sondaggio svolto in collaborazione con Skuola.net, hanno dimostrato come i giovani siano distratti in ambito sicurezza e privacy.

L'iniziativa, tenutasi in occasione della Giornata europea della protezione dei dati personali, ha dimostrato ampie lacune da parte dei ragazzi italiani. Un chiaro esempio in tal senso è legato alle iscrizioni online, sia per quanto riguarda servizi che app di varia natura.

Stando alla ricerca, due giovani su tre non leggono mai l'informativa sulla privacy. Non è questo l'unico dato preoccupante dello studio. Per esempio, numeri alla mano, più di due giovani su tre si sono iscritti a piattaforme come social network prima che potessero legalmente farlo.

Al di là di leggere attentamente policy e disclaimer di un'app/piattaforma, cosa possono fare i ragazzi per tutelarsi sotto il punto di vista della privacy?

Garante della privacy lancia l'allarme

