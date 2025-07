Garante privacy su AI, protezione minori e telemarketing

Il Presidente Pasquale Stazione ha illustrato la relazione sulle attività svolte nel corso del 2024 alla Camera dei Deputati. Il Garante per la protezione dei dati personali ha effettuato numerosi interventi, tra cui spiccano quelli relativi all’intelligenza artificiale, alla protezione dei minori e al telemarketing aggressivo.

Principali attività nel 2024

Il Presidente ha evidenziato che il 2024 è stato l’anno della diffusione di massa dell’intelligenza artificiale. È ormai diventata una tecnologia general purpose utilizzata in molteplici settori, incluso il campo di battaglia. L’AI generativa è ovviamente presente nella vita digitale dei minori, molti dei quali non riescono a distinguere un video deepfake da uno reale.

Il Presidente ha elencato i provvedimenti adottati nei confronti di ChatGPT e Replika. I più giovani possono instaurare una rapporto affettivo con questi chatbot che porta ad un vera e propria dipendenza. OpenAI ha ricevuto una sanzione di 15 milioni di euro per la violazione del GDPR. All’inizio del 2025, l’autorità ha bloccato DeepSeek per la raccolta illecita dei dati.

Un altro tema particolarmente importante è quella della verifica dell’età. Il Garante ha effettuato vari controlli per valutare l’efficacia dei sistemi che impediscono ai minori di accedere a contenuti inappropriati. Sono stati inoltre evidenziati i rischi del cosiddetto sharenting, ovvero la condivisione online di immagini e video di minori da parte dei genitori.

Il Garante è intervenuto contro il telemarketing aggressivo con l’applicazione di pesanti sanzioni. Ha inoltre approvato il codice di condotta. Su 94.948 segnalazioni ricevute, 87.229 sono arrivate da utenti che sono stati bersagliati da telefonate indesiderate.

L’autorità ha ricevuto 2.204 notifiche per data breach nel 2024, per 38 delle quali sono stati adottati provvedimenti. Il Garante ha imposto 468 misure correttive e 186 sanzioni pecuniarie per un totale di circa 24,4 milioni di euro.