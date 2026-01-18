Garante Privacy: Guido Scorsa si è dimesso

Guido Scorza ha rassegnato le dimissioni irrevocabili dal Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. L’avvocato è finito insieme agli altri componenti dell’autorità al centro dell’indagine per corruzione e peculato avviata dalla Procura di Roma. Con un post sul blog personale e un video sui profili social ha spiegato il motivo della sua decisione.

Scorza conferma la sua estraneità ai fatti contestati

Tutto è iniziato con le inchieste di Report. Durante una puntata sono state rivelate le eccessive spese di rappresentanza e personali dei membri del Collegio e le mancate sanzioni a Meta per gli smart glass Ray-Ban e a ITA Airways. Sono stati contestati inoltre presunti conflitti di interesse che hanno portato a sanzioni modeste o solo ad ammonimenti.

Durante un’intervista rilasciata il 16 gennaio al quotidiano la Repubblica, Guido Scorsa aveva dichiarato che non avrebbe lasciato l’incarico in quanto certo della sua innocenza. Con un post sul blog personale ha spiegato perché non è stata inflitta una sanzione a ITA Airways e Meta.

Ieri sera, Scorza ha annunciato le sue dimissioni irrevocabili, spiegando le motivazioni della sua decisione che si possono ascoltare anche nel seguente video:

L’avvocato sottolinea che si tratta di

una decisione giusta e necessaria nell’interesse dell’istituzione, ma ingiusta nella sostanza e nelle modalità che mi hanno portato ad assumerla.

Scorza spiega che il Garante della privacy è diventata una delle più prestigiose e rispettate autorità di protezione dei dati personali al mondo, ma oggi vive uno dei momenti più difficili della sua trentennale esistenza.

Il Paese ha bisogno oggi di un Garante per la protezione dei dati personali che prima di avere autorità abbia autorevolezza non solo effettiva ma anche percepita e le persone, a cominciare dal personale del Garante, hanno bisogno e diritto a che niente sia lasciato di intentato perché il Garante riconquisti, il prima possibile, quella fiducia percepita senza la quale un diritto già fragile, perché poco noto o poco noto nel suo valore ai più deboli e inviso ai più forti, è pressoché impossibile da promuovere e proteggere.

Scorza ribadisce di non avere nessuna responsabilità in relazione alle contestazioni mosse dalla Procura di Roma.

Nel post di Scorza c’è anche un attacco diretto ai media a caccia di visualizzazioni sui social network e alla politica a caccia di consensi:

In tutta sincerità non credo che in un sistema democratico solido e maturo delle legittime inchieste giornalistiche e giudiziarie debbano poter compromettere fino a questo punto, prima che qualsivoglia specifica responsabilità sia accertata, il buon funzionamento di un’Autorità indipendente chiamata a promuovere e proteggere un diritto fondamentale, pietra angolare della nostra democrazia. E la responsabilità non credo sia né dei giornalisti che fanno le inchieste, né, tanto meno, dei giudici che fanno il loro lavoro e adempiono ai loro doveri ma nostra, delle persone, dell’opinione pubblica, della società, di una parte dei media – non quelli che fanno le inchieste ma quelli che le raccontano in maniera acritica e sensazionalistica a caccia di lettori e visualizzazioni -, degli algoritmi dei social network che amplificano i messaggi più radicali e sacrificano l’audience di quelli più pacati e ponderati e, di una parte della politica, quella con la “p” minuscola, più a caccia di facile visibilità e consensi che di riflessioni e idee per migliorare la vita delle persone e le condizioni del Paese.

Scorza era stato scelto dalla Camera dei Deputati il 14 luglio 2020. Gli altri componenti del Collegio sono Pasquale Stanzione (Presidente), Ginevra Cerrina Feroni (Vice Presidente) e Agostino Ghiglia.