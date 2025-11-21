Garante Privacy: Luigi Montuori è il nuovo Segretario Generale

Una breve nota appena pubblicata dal sito ufficiale comunica la nomina di Luigi Montuori, già dirigente, a Segretario Generale del Garante Privacy. La decisione è stata presa dal Collegio composto da Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza.

Luigi Montuori nuovo Segretario del Garante

Il Collegio rivolge al nuovo Segretario i migliori auguri di buon lavoro , si conclude così. Il suo non sarà in ogni caso un compito semplice, considerando le tensioni interne e quelle che circondano l’Autorità. Nella serata di ieri sono giunte le dimissioni del suo predecessore, Angelo Fanizza.

L’Autorità sul controllo dei dipendenti

Un altro comunicato pubblicato ieri mette nero su bianco qual è la posizione dei membri del Collegio a proposito della richiesta di controllo sui dati dei dipendenti trapelata sotto forma di un documento riservato condiviso da Report. Eccola.

In relazione alle notizie di stampa riportate oggi, il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali afferma la propria totale estraneità rispetto alla comunicazione a firma dell’ex Segretario Generale (alla quale, peraltro, non è mai stato dato seguito) riguardante una richiesta di dati dei dipendenti relativi all’uso dei sistemi informatici.

Oltre alla totale estraneità, l’accento è posto sull’illegittimità della pretesa.

Il Garante ricorda che, come da suo costante orientamento giurisprudenziale, l’accesso da parte del datore di lavoro a taluni dati personali dei dipendenti relativi all’utilizzo dei sistemi informatici può costituire violazione della privacy.

La versione di Report

Attraverso i suoi canali social, la redazione di Report rilancia e afferma che anche i quattro membri del collegio erano a conoscenza della richiesta di spiare i dipendenti . Di fatto, smentendo quanto appena riportato. Fa poi riferimento a uno sconcerto unanime e a una frattura istituzionale ormai insanabile .