Garante Privacy vs Report: scontro politico

Durante il fine settimana sono arrivate altre dichiarazioni dalle parti interessate, dopo la sanzione inflitta alla Rai dal Garante per la protezione dei dati personali e le accuse di Sigfrido Ranucci, autore e conduttore del programma Report. Lo scontro è diventato politico, in seguito al video che mostra l’ingresso di un componente dell’autorità nella sede di Fratelli d’Italia.

Componente del Garante nella sede di FdI

La sanzione di 150.000 euro è stata inflitta per la violazione della legge sulla privacy, il GDPR e le regole deontologiche dei giornalisti. Sotto accusa è finita la diffusione dell’audio relativo ad una conversazione telefonica tra l’ex Ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini, mandato in onda l’8 dicembre 2024 nel corso della trasmissione Report.

Ranucci ha successivamente dichiarato che il Garante della privacy è un’emanazione del governo. Non sarebbe quindi un’autorità indipendente, ma avrebbe agito su “ordine” del governo per punire Report. Il Presidente Pasquale Stanzione ha risposto al giornalista, evidenziato la gravità e falsità delle sue dichiarazioni. Il Garante ha pubblicato ieri un altro comunicato per sottolineare l’indipendenza delle decisioni. La sanzione inflitta alla Rai è stata approvata a maggioranza seguendo la corretta procedura.

Nell’anteprima e all’inizio della puntata andata in onda ieri sera, Report ha mostrato un video che confermerebbe l’accusa di Ranucci. Un giornalista della trasmissione, che doveva intervistare Arianna Meloni, ha ripreso Agostino Ghiglia (componente del Garante) mentre entrava nella sede di Fratelli d’Italia in Via della Scrofa a Roma (prima della multa).

Lo scontro è quindi diventato politico. I partiti di opposizione hanno chiesto chiarimenti, mentre Ghiglia ha dichiarato di non aver parlato della sanzione con nessun esponente di Fratelli d’Italia. Sulla questione è arrivata infine una dichiarazione di Federica Corsini (moglie di Sangiuliano).

La giornalista Rai ha evidenziato che la decisione del Garante non è stata influenzata da interventi esterni. L’autorità ha inflitto la sanzione dopo aver esaminato la documentazione che conferma la provenienza illecita dell’audio della telefonata. Nonostante ciò è stato mandato in onda da Report senza l’autorizzazione degli interessati.