Garante Privacy: ecco come segnalare i Data Breach

Le regole in vigore in tema di tutela dei dati personali prevedono che, in caso di attacco informatico in grado di trafugare informazioni sensibili, il responsabile interessato ha il dovere di segnalare con solerzia quanto accaduto al Garante Privacy, affinché si possa operare immediatamente con le verifiche del caso e con la limitazione del danno potenziale per gli interessati. Questa logica è molto importante poiché definisce l’approccio responsabile delle aziende nei confronti della tutela dei propri archivi, ma al tempo stesso le procedure non sono spesso semplici e rapide come si converrebbe per i casi di urgenza. Nasce di qui un nuovo sistema messo in campo dal Garante per la segnalazione dei Data Breach (violazioni informatiche dei dati personali).

Data breach: la segnalazione parte da qui

Spiega il Garante con il proprio annuncio:

Da qui gli utenti potranno accedere al modello di notifica al Garante e alla procedura di auto-valutazione (self assessment) che aiuta il titolare nell’assolvimento degli obblighi in materia di Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo e di Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato.

Una apposita pagina contiene tutte le informazioni necessarie per comprendere la situazione e quanto sia necessario operare in caso di violazione accertata. La segnalazione delle violazioni, in particolare, può avvenire a partire da qui.

Massima linearità e semplicità, insomma, per guidare i responsabili alle segnalazioni: nessun alibi ulteriore, insomma, ma soltanto il dovere di comunicare al Garante in massima trasparenza quanto accaduto, per quale motivo e sulla base di quali tutele poste in essere a difesa del proprio database.