Garanzia di rimborso di 30 giorni e sconto del 59%: ecco perché scegliere NordVPN

Quando scegli una VPN, devi partire da un presupposto: cosa mi offre in cambio dei miei soldi? Basterebbe già una garanzia di rimborso di 30 giorni per sceglierla.

Ma se a questa garanzia è abbinato uno sconto sull’abbonamento annuale pari al 59%, allora la scelta diventa più logica, oltre che all’insegna del risparmio.

Ma chi arriva a offrire tanto ben di Dio? NordVPN, uno dei migliori servizi VPN attualmente in circolazione.

Garanzia di rimborso di 30 giorni e sconto del 59%: questo è NordVPN!

Se clicchi QUI potrai provare senza impegni NordVPN grazie alla garanzia di rimborso di 30 giorni. Devi soltanto selezionare il piano di abbonamento e iniziare a provare questo eccezionale servizio VPN.

Spostandoci sul lato prettamente tecnico, i server di NordVPN, oltre a essere numerosi e posizionati in ogni parte del mondo, vengono spesso aggiornati e ottimizzati per garantire sempre e ovunque la privacy degli utenti.

Inoltre, grazie alla politica No-Log adottata dalla società che sta dietro il software, i dati personali e di navigazione degli utenti non verranno mai memorizzati o forniti agli enti governativi.

Un’altra particolarità, che differenzia NordVPN da tanti altri servizi uguali, è il ThreatProtection, una funzionalità esclusiva che blocca gli hacker anche quando l’utente non è connesso ai server della VPN.

Quindi, malware, tracker e annunci pubblicitari continueranno a essere bloccati. In questo modo l’utente resterà al riparo da ogni tipo di minaccia online, oltre che da occhi indiscreti.

Un altro vantaggio di NordVPN è la banda illimitata offerta dai suoi server, la quale riesce a stabilizzare il flusso dati per fornire una visione continua dei contenuti streaming.

Inoltre, posizionando l’utente su uno dei suoi server virtuali, gli consente di poter visitare siti Web o vedere contenuti online che sono bloccati in Italia per questioni di copyright.

Detto questo, non ti resta che entrare in questa pagina, sottoscrivere l’abbonamento scontato del 59% e provare NordVPN per 30 giorni.

