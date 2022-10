Garmin Fenix 6 a un prezzo SBRICIOLATO con le Offerte Prime

Aprite il sipario e inchinatevi di fronte al re degli smartwatch e degli sportwatch. Stiamo parlando del fantastico Garmin Fenix 6 tuo a soli 279,90 euro, invece di 359,74 euro. Ottimo prezzo per questo top di gamma assoluto. Super in tutto, avrai un vero e proprio portento al polso.

47 mm di cassa in acciaio, display da 1,3 pollici per una pratica consultazione dei dati e comodità di pagare contactless con Garmin Pay. Cosa vuoi di più? Certo, non ti ho ancora detto le sue funzionalità, ma non basterebbe un articolo per farlo. Ecco le principali.

Garmin Fenix 6: top di gamma a un prezzo STRACCIATO

Le Offerte Esclusive Prime stanno abbattendo tutti i prezzi. Oggi anche il fantastico Garmin Fenix 6 lo metti in carrello a soli 279,90 euro, invece di 359,74 euro. Acquistalo subito, ma pagalo a rate tasso zero con Cofidis direttamente al check out.

Tra le funzionalità principali ti segnaliamo: sensore di frequenza cardiaca e Pulse OX per l’ossigenazione del sangue, batteria con un’autonomia di 14 giorni, misurazione delle prestazioni di corsa e ciclismo, sistema multi-GNSS, notifiche smartphone e wallet virtuale per pagamenti contactless.

Insomma, Garmin Fenix 6 a soli 279,90 euro, invece di 359,74 euro, è un vero e proprio affare da non perdere. Puoi anche decidere di pagarlo in comode rate e senza interessi grazie a Cofidis direttamente al check out.

Ti ricordiamo che per accedere a queste Offerte Esclusive devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.