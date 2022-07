Garmin Forerunner 245: risparmia 130€ al Prime Day

Fai la scelta giusta e assicurati all’istante il fantastico Garmin Forerunner 245 scontato di 130 euro. Grazie al Prime Day 2022 lo paghi solamente 169,90 euro, invece di 299,99 euro.

Stiamo parlando di uno sconto pari al 43%! Un’occasione unica e irripetibile per te che ami lo sport e stavi aspettando il momento giusto per avere al polso questo speciale sportwatch.

Lo smartwatch in questione è stato realizzato da Garmin per chi ama il running e cerca funzioni di allenamento avanzate. Difatti, riesce a rilevare dinamiche di corsa avanzate e a valutare il tuo Training Status corrente.

Garmin Forerunner 245 Prime Day 2022: prezzo bomba per il tuo personal trainer da polso

In altre parole Garmin Forerunner 245 ti dice se ti stai allenando troppo o troppo poco. Perciò avrai al polso un vero e proprio personal trainer.

Inoltre, sul tuo dispositivo riceverai anche suggerimenti giornalieri per la corsa e il ciclismo in base al Training Load corrente, VO2 Max, sonno, stress e recupero.

Grazie alle funzioni di Sicurezza e Rilevamento potrai allenarti in totale tranquillità perché ti consentono di condividere facilmente la tua posizione con i contatti da te scelti. Così sapranno sempre dove ti trovi.

Non perdere altro tempo, le scorte potrebbero finire in un attimo. Acquista Garmin Forerunner 245 a soli 169,90 euro, invece di 299,99 euro, grazie al Prime Day 2022.

Ricordati però che questo prezzo è dedicato solo a chi ha un abbonamento ad Amazon Prime. Se ancora non hai attivato il servizio entra subito in questo mondo di vantaggi speciali. Inizia la tua prova gratuita di 30 giorni e non te ne pentirai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.